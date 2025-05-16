План "Ковер" ввели в нижегородском аэропорту вечером 22 мая

План "Ковер" ввели в нижегородском аэропорту имени Чкалова вечером 22 мая. Как сообщили в Росавиации, ограничения на полеты и вылеты действуют с 18:30.
Там уточнили, что это сделано в целях обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
Пассажирам рекомендуется уточнять статус и время вылета своего рейса перед отправлением в аэропорт.
Добавим, что также этим вечером план "Ковер" ввели в аэропорту соседнего города Иваново.
Сообщалось, что за последние сутки аэропорт Нижнего Новгорода принял 18 самолетов, направлявшихся в Москву.
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