План "Ковер" ввели в нижегородском аэропорту вечером 22 мая Общество

План "Ковер" ввели в нижегородском аэропорту имени Чкалова вечером 22 мая. Как сообщили в Росавиации, ограничения на полеты и вылеты действуют с 18:30.

Там уточнили, что это сделано в целях обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Пассажирам рекомендуется уточнять статус и время вылета своего рейса перед отправлением в аэропорт.

Добавим, что также этим вечером план "Ковер" ввели в аэропорту соседнего города Иваново.

Сообщалось, что за последние сутки аэропорт Нижнего Новгорода принял 18 самолетов, направлявшихся в Москву.