Нижегородский аэропорт "Чкалов" принял 18 летевших в Москву самолетов

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За последние сутки нижегородский аэропорт имени В.П. Чкалова стал запасным аэродромом для 18 самолетов, сообщается в соцсетях воздушной гавани.
Рейсы перенаправлялись в столицу Поволжья из московских аэропортов. Причиной стали временные ограничения, введенные в воздушном пространстве столичного авиаузла.
Все воздушные суда, совершившие посадку в Нижнем Новгороде, после отмены ограничений продолжили полет в свои изначальные пункты назначения.
Стригинский аэропорт продолжает функционировать в штатном режиме. Рейсы по регулярному расписанию выполняются без задержек.
Ранее сообщалось, что может появиться прямое авиасообщение между Россией и Малайзией.
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