Нижегородский аэропорт "Чкалов" принял 18 летевших в Москву самолетов Общество

Фото: Александр Воложанин

За последние сутки нижегородский аэропорт имени В.П. Чкалова стал запасным аэродромом для 18 самолетов, сообщается в соцсетях воздушной гавани.

Рейсы перенаправлялись в столицу Поволжья из московских аэропортов. Причиной стали временные ограничения, введенные в воздушном пространстве столичного авиаузла.

Все воздушные суда, совершившие посадку в Нижнем Новгороде, после отмены ограничений продолжили полет в свои изначальные пункты назначения.

Стригинский аэропорт продолжает функционировать в штатном режиме. Рейсы по регулярному расписанию выполняются без задержек.

Ранее сообщалось, что может появиться прямое авиасообщение между Россией и Малайзией.