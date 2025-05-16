Продажу алкоголя ограничат в Городецком районе из-за "Последнего звонка"

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24 мая у большинства школьников в Городецком районе пройдет "Последний звонок". Об этом сообщил глава округа Александр Мудров.
В связи с этим он подписал официальное обращение к руководителям предприятий розничной торговли с просьбой ограничить продажу алкогольной продукции 24 мая — с 9:00 до 22:00 часов.
"Это торжественное мероприятие, которое запоминается на всю жизнь. Ответственность взрослых – помочь ребятам правильно встретить этот день", - добавил Мудров.
Ранее сообщалось, что 13 200 девятиклассников и 5 575 одиннадцатиклассников в этом году услышат "Последний звонок".
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