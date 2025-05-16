Последний звонок услышат почти 19 000 нижегородских выпускников в 2025 году

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Последние звонки прозвучат для выпускников до конца текущей недели. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.
До 24 мая торжественные линейки пройдут для 13 200 девятиклассников и 5 575 одиннадцатиклассников.
Кроме того, уже стартовали первые государственные экзамены.
Сегодня, 21 мая, учащиеся девятых классов сдают ОГЭ по иностранному языку.
А пятницу, 23 мая, одиннадцатиклассникам предстоят первые ЕГЭ по истории, литературе и химии.
Как сообщает департамент образования города, наибольший интерес у выпускников вызывают обществознание и информатика — именно эти предметы чаще всего выбирают для сдачи.
"Желаю отлично провести последние звонки и показать все репетируемые долгими месяцами выступления на радость своим педагогам и родителям, а главное — самим себе! На экзамены идти уверенно и помнить, что всё впереди!", - подытожил мэр.
Ранее сообщалось, что более 13,5 тысячи нижегородцев планируют сдать ЕГЭ в текущем учебном году.
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