Последний звонок услышат почти 19 000 нижегородских выпускников в 2025 году Общество

Фото: Александр Воложанин

Последние звонки прозвучат для выпускников до конца текущей недели. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

До 24 мая торжественные линейки пройдут для 13 200 девятиклассников и 5 575 одиннадцатиклассников.

Кроме того, уже стартовали первые государственные экзамены.

Сегодня, 21 мая, учащиеся девятых классов сдают ОГЭ по иностранному языку.

А пятницу, 23 мая, одиннадцатиклассникам предстоят первые ЕГЭ по истории, литературе и химии.

Как сообщает департамент образования города, наибольший интерес у выпускников вызывают обществознание и информатика — именно эти предметы чаще всего выбирают для сдачи.

"Желаю отлично провести последние звонки и показать все репетируемые долгими месяцами выступления на радость своим педагогам и родителям, а главное — самим себе! На экзамены идти уверенно и помнить, что всё впереди!", - подытожил мэр.

Ранее сообщалось, что более 13,5 тысячи нижегородцев планируют сдать ЕГЭ в текущем учебном году.