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Экономика

Приборы АПЗ включены в реестр Минпромторга РФ

23 мая 2025 12:53  [40] Экономика
Приборы АПЗ включены в реестр Минпромторга РФ

Приборы марки Арзамасского приборостроительного завода им. П.И. Пландина вошли в реестр Министерства промышленности и торговли РФ.

Включение продукции в реестр является подтверждением локализации происхождения продукции на территории России, что дает предприятию право участвовать в закупках и тендерах по 44-ФЗ и 223-ФЗ, а также возможность оперативно получать информацию о доступных мерах поддержки со стороны государства.

В перечне гражданской продукции предприятия более 300 приборов. Для создания заявки по каждому необходимо представить большой пакет конструкторской, технологической и иной документации. Было принято решение разделить приборы на несколько групп. В первую включили все модификации турбинных счетчиков газа СГ16МТ, СГ75МТ, все модификации стабилизатора потока газа СПГ, комплекс аппаратуры физиотерапевтический «Миотон-М» и блок питания коммуникационный, – рассказывает маркетолог Оксана Яковлева. – Для создания заявки зарегистрировали предприятие на платформе Государственной информационной системы промышленности (ГИСП), создали каталог продукции и совместно с различными подразделениями подготовили необходимые документы. После проведения камеральной проверки была организована выездная проверка предприятия.

Чтобы быть включенными в реестр Минпромторга, необходимо доказать, что все основные узлы приборов гражданского назначения производятся либо проходят определенную обработку на АПЗ, а также, что в собственности предприятия имеется заявленное оборудование, в штате работников есть все необходимые специалисты.

В ходе проверки была проведена экскурсия по механическому и сборочному цехам. Сопровождающие специалиста ТПП сотрудники завода показали не только детали приборов, но и возможные операции от обработки до сборки заявленной гражданской продукции.

Текст: Юлия Фролова

Фото из архива пресс-службы АПЗ

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Теги:
АПЗ Минпромторг
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