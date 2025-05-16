Научно-популярный маршрут по медицине создали для нижегородских школьников Общество

Фото: пресс-служба ПИМУ

Школьники и студенты из Нижегородской области смогут пройти по новому научно-популярному туристическому маршруту "Код здоровья: от земских практик до симуляционных медицинских центров". Он разработан в рамках Десятилетия науки и технологий в России при поддержке регионального правительства.

Основная задача маршрута — профориентация молодежи, а также популяризация достижений современной медицины и демонстрация научного потенциала региона. Участники смогут познакомиться с работой ведущих научных и медицинских учреждений области, проследив путь медицины от ее исторических основ до высокотехнологичных разработок.

Как подчеркнул министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев, маршрут включает целый ряд организаций, где каждый день решаются важные задачи здравоохранения и развивается медицинская наука. Он отметил, что важно не только рассказывать подросткам о медицине, но и вовлекать их в процесс: дать возможность задать вопросы специалистам, увидеть оборудование, принять участие в мастер-классах. Именно так формируется осознанный интерес к профессии.

Музей им. И.М. Сеченова

В первый день маршрута участники посетят Приволжский исследовательский медицинский университет, где их ждут мастер-классы на базе симуляционного стоматологического центра. Далее запланированы экскурсии в Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени академика И.Н. Блохиной и в музей региональной службы скорой помощи.

Во время экскурсий школьники смогут познакомиться с работой лабораторий, поучаствовать в интерактивных занятиях по микробиологии и эпидемиологии, а также узнать, как цифровые технологии применяются в обучении и медицинской практике.

На второй день группы отправятся в село Сеченово — родину Ивана Сеченова, одного из основателей российской физиологии. Здесь гостей ждут краеведческий музей и кабинет земского врача. Завершением маршрута станет экскурсия, посвящённая развитию медицины в России.

Как уточнили в региональном минтуризме, маршрут рассчитан прежде всего на учеников средней и старшей школы. Подробная информация об условиях участия размещена на портале Наука.РФ и на сайте туроператора, реализующего проект.

Все подобные маршруты проходят всестороннюю оценку на федеральном уровне. На каждом этапе — от отбора локаций до оценки содержательной части — в разработке участвуют молодые исследователи и эксперты АНО "Национальные приоритеты".

Создание подобных маршрутов и развитие туристической инфраструктуры — одно из направлений нацпроекта "Туризм и гостеприимство", который реализуется по поручению президента России и продолжает цели предыдущего нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".