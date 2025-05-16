Более 3,5 тысячи вынужденных беженцев живут в Нижегородской области Общество

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Более 3500 беженцев из освобожденных территорий проживали в Нижегородской области в конце 2024 года. Такие данные приводятся в ежегодном докладе уполномоченного по правам человека.

На конец прошлого года в региональных пунктах временного размещения (ПВР) находились 1990 человек, из них 563 ребенка.

Всего на территории области было организовано 377 ПВР. Часть из них размещена в арендованных квартирах в многоквартирных домах. В таких условиях проживают 1539 человек, прибывших из Украины, а также из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Среди беженцев - 311 семей с детьми. Общее число несовершеннолетних в этих семьях составляет 459 человек.

Ранее сообщалось, что 179 семей, бежавших из Херсонской области, приобрели жилье с помощью жилищных сертификатов.