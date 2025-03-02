179 семей из Херсона приобрели жилье в Нижегородской области Общество

179 семей-беженцев из Херсонской области приобрели жилплощади с помощью жилищных сертификатов, сообщает сайт pravda-nn.ru.

Средства на покупку жилья были выделены "Фондом развития территорий". С 2022 года было затрачено более 594 млн рублей.

Жилищные сертификаты могут получить беженцы, многодетные семьи и дети-сироты.

Деньги сертификата можно вложить в покупку дома или квартиры, использовать для погашения ипотеки, а также внести в качестве первоначального взноса для получения ипотечного кредита.

Деньги сертификата можно использовать для приобретения дома или квартиры, погашения ипотеки, а также в качестве первоначального взноса при оформлении ипотечного кредита.

Ранее сообщалось, что более 50 тысяч нижегородцев установили самозапрет на кредит.