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Общество

179 семей из Херсона приобрели жилье в Нижегородской области

06 марта 2025 10:00  [120] Общество

179 семей-беженцев из Херсонской области приобрели жилплощади с помощью жилищных сертификатов, сообщает сайт pravda-nn.ru.

Средства на покупку жилья были выделены "Фондом развития территорий". С 2022 года было затрачено более 594 млн рублей.

Жилищные сертификаты могут получить беженцы, многодетные семьи и дети-сироты.  

Деньги сертификата можно вложить в покупку дома или квартиры, использовать для погашения ипотеки, а также внести в качестве первоначального взноса для получения ипотечного кредита.

Деньги сертификата можно использовать для приобретения дома или квартиры, погашения ипотеки, а также в качестве первоначального взноса при оформлении ипотечного кредита.

Ранее сообщалось, что более 50 тысяч нижегородцев установили самозапрет на кредит.

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Теги:
беженцы Жилье
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