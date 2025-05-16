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Политика

Алексей Антонов: "Участие в предварительном голосовании приняли более 60 тысяч человек"

23 мая 2025 14:39  [115] Политика

Руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко и заместитель председателя Законодательного Собрания, руководитель фракции партии «Единая Россия» в Законодательном собрании Алексей Антонов посетили Штаб общественной поддержки, где ведет свою работу ситуационный центр, обеспечивающий наблюдение за ходом предварительного голосования. 

Ценр начал свою работу с 19 мая. Сотрудники центра и волонтеры ведут тщательное наблюдение за соблюдением правил агитации и оперативно выявляют возможные нарушения. 
Дмитрий Филипенко и Алексей Антонов проверили деятельность центра, работу системы контроля и готовность команды реагирования обеспечить прозрачный и справедливый процесс предварительного голосования.

«Предварительное голосование — это уникальное конкурентное преимущество партии «Единая Россия». Мы единственная партия, которая открыто, всенародно определяет, кто же будет представлять партию на выборах самого разного уровня. При этом кандидатами могут стать как члены и сторонники партии, так и беспартийные. Проголосовать за кандидатов могут также не только члены или сторонники партии, но и любой гражданин Нижегородской области», - рассказал Дмитрий Филипенко.

«При голосовании используются самые современные технологии: это и блокчейн для защиты данных, и индетификация через портал «Госуслуги», и современные методы шифрования. Это позволяет минимизировать риски по фальсификации и повышает уровень доверия к процедуре предварительного голосования, давая возможность выбрать лучших, самых подготовленных кандидатов, которые пользуются максимальным доверием у жителей», - добавил Алексей Антонов.

Особое внимание в ситуационном центре уделено вопросам поддержки пожилых избирателей: специальная команда волонтеров оказывает помощь представителям старшего поколения.  
«Каждый человек, у которого возникает сложность, может обратиться в местное отделение партии, к волонтерам «Молодой Гвардии Единой России», в Штаб общественной поддержки. Здесь в ситуационном центре на постоянной основе помогают волонтеры, рассказывают, как проголосовать. А если у человека нет профиля на Госуслугах, то подсказывают, как его получить», - отметил Дмитрий Филипенко.

На сегодняшний день участие в предварительном голосовании приняли более 60 тысяч человек. «Мы ждем, что эта цифра будет только расти в ближайшие три дня», - добавил в заключение Алексей Антонов.

Напомним, «Единая Россия» - единственная политическая партия в стране, которая на постоянной основе проводит предварительный отбор кандидатов в депутаты всех уровней путем открытого всенародного голосования и предоставляет право сформировать список кандидатов самим избирателям. С 2009 года участие в процедуре предварительного голосования — это обязательная норма для всех кандидатов от партии. Голосование проходит на сайте PG.ER.RU и продлится до 25 мая.

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

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Теги:
Единая Россия Праймериз
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