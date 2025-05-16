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Общество

"Т Плюс" реконструирует в Дзержинске павильон №4 магистральных тепловых сетей

23 мая 2025 16:10  [113] Общество
Т Плюс реконструирует в Дзержинске павильон №4 магистральных тепловых сетей

К началу нового отопительного сезона Дзержинские тепловые сети Нижегородского филиала «Т Плюс» введут в эксплуатацию реконструированный павильон №4 магистральных тепловых сетей на улице Попова. 

«Павильон магистральных тепловых сетей – важный элемент системы теплоснабжения. Это комплекс запорной арматуры, где производится распределение потоков теплоносителя, поступающего с Дзержинской ТЭЦ. Его реконструкция с использованием передового оборудования и систем управления повысит надёжность и качество теплоснабжения жителей города», – отметил технический директор – главный инженер Дзержинских тепловых сетей Нижегородского филиала «Т Плюс» Алексей Семянов.

Работы на объекте развернулись после завершения отопительного сезона 2024/25 гг. В рамках проекта стоимостью 43,5 млн рублей специалисты полностью заменят оборудование павильона и участки трубопроводов диаметром от 700 до 1000 мм на входе и выходе из него. Современные затворы с электроприводом для управления из диспетчерской, приборы онлайн-учёта теплоносителя и автоматика разместятся в новом модульном здании. Объект будет работать полностью в автоматическом режиме. 

Горячее водоснабжение жителей до пуска нового павильона будет осуществляться по временной схеме. Для этого энергетики смонтировали и подключили трубопровод, по которому теплоноситель с ТЭЦ подаётся для нагрева воды в центральных тепловых пунктах в обход демонтированного объекта. 

Также при подготовке к отопительному сезону 2025/26 гг. «Т Плюс» планирует переложить 11 км тепловых сетей. Уже стартовали по замене квартальных трубопроводов на участках по улицам Суворова, Черняховского, проспекту Ленинского комсомола, бульвару Космонавтов, бульвару Мира.

В 2021–2024 гг. «Т Плюс» реконструировала павильоны №№ 2, 3, 7 тепловых магистралей. Всего в Дзержинских тепловых сетях семь таких объектов.

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Теги:
Т Плюс
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