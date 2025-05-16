Министр экологии Тужилин поручил оперативно убрать свалку на Сортировке

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Несанкционированная свалка на Сортировке в Нижнем Новгороде привлекла внимание министра экологии Нижегородской области Владимира Тужилина. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства.
Напомним, что жалобы местных жителей на горы мусора и шин появились на днях в паблике "Солнечная Сортировка" во "ВКонтакте". Со слов нижегородцев, этой свалке уже больше двух месяцев, и никому до этого нет дела. Вскоре после публикации поста на жалобы отреагировали в Канавинской районной администрации. Там заверили, что свалку уберут в первой декаде июня.
Днем 24 мая стало известно, что на улице Энтузиастов работает большая комиссия во главе с министром экологии, главным госинспектором в области охраны окружающей среды региона Владимиром Тужилиным.
"Здесь такой бардак! И он был организован не за один день. Люди совершенно справедливо возмущаются", - заявил глава профильного министерства.
Он призвал ответственных лиц принять все меры для оперативной уборки мусора. Также министр пообещал, что ни он, ни его подчиненные не сдвинутся с места, пока не будет наведен порядок.
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