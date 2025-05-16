Жители Сортировки пожаловались на несанкционированную свалку шин

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Несанкционированная свалка образовалась на Электровозной улице, 19 в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Информация об этом появилась в группе "Солнечная Сортировка" во "ВКонтакте".
По словам местных жителей, мусор там стали складировать более двух месяцев назад. За это время количество мусора значительно выросло.
"По свалке бегают крысы. Жители микрорайона Сортировочный не свиньи, чтобы любоваться этим каждый день!" - написал подписчик паблика Вячеслав Бабушкин.
На жалобы горожан отреагировали в районной администрации. Там сказали, что свалку на Электровозной ликвидируют до 10 июня.
Ранее сообщалось, что полигон промышленных отходов на Бору закрыли на 30 суток после обнаружения опасной свалки шпал.
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