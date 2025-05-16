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Наука

Вассерман рассказал нижегородским школьникам, зачем развивать ум через шахматы

25 мая 2025 08:42  [86] Наука
Вассерман рассказал нижегородским школьникам, зачем развивать ум через шахматы

Фото: общество "Знание"

На стадионе "Нижний Новгород" прошёл детский шахматный турнир "Лично-командное первенство Нижегородских школьных команд. Кубок "Открытия"". В рамках события состоялась лекция депутата Государственной Думы РФ, публициста и политического консультанта Анатолия Вассермана. Выступление прошло при участии Общества "Знание" и стало частью образовательной программы турнира.

Организаторами мероприятия выступили АНО "Спортивный клуб "Открытие"" совместно с министерством спорта Нижегородской области. В соревнованиях приняли участие около тысячи учеников младших и средних классов из 40 школ города.

На специально подготовленных площадках для гостей и участников был организован шахматный фестиваль с насыщенной программой. В неё вошли сеанс одновременной игры с гроссмейстером, родительский турнир, онлайн-викторины, живой разбор партий, задачи на логику с тренерами школы "Открытие", тематический конкурс рисунков, зоны аквагрима и фиджитал-активности.

Образовательная часть фестиваля была направлена на развитие интеллектуальных способностей детей. В рамках этой программы Анатолий Вассерман рассказал школьникам и их родителям о природе ума, путях его развития и о том, как научиться думать осознанно.

По его словам, умственное развитие начинается с любопытства и способности сочетать, казалось бы, привычные вещи в неожиданных комбинациях. Он подчеркнул, что "думать — это интересно", и объяснил, почему ассоциативное мышление помогает находить нестандартные решения.

"Шахматы — это одно из полезных направлений для тренировки ума. Они развивают умение строить сложные планы, адаптироваться к изменениям и быстро принимать решения. Несмотря на то что на одну партию отводится много времени, игроку важно уметь думать быстро, чтобы найти как можно больше возможных ходов", — отметил Вассерман.

Он также добавил, что шахматы не охватывают все грани интеллекта, поэтому их следует использовать как один из инструментов умственного развития, а не как единственный.

Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло выразил уверенность, что такие встречи помогают формировать у юных спортсменов стремление к знаниям. "Без фундаментального образования невозможны настоящие победы. Я уверен, что своим примером Анатолий Вассерман убедил ребят в необходимости развивать мышление наравне с физическими навыками", — отметил он.

Турнир продемонстрировал рост интереса к шахматам в регионе и стал частью федеральной программы "Спорт — норма жизни". Он направлен на продвижение здорового образа жизни, развитие шахматного движения и повышение уровня спортивного мастерства среди школьников Нижнего Новгорода.

Напомним, что также 24 мая в Нижнем Новгороде проходили съемки финала регионального этапа Всероссийской гуманитарной олимпиады "Умники и умницы". В них участвовал профессор МГИМО Юрий Вяземский (он же ведет одноименную телеолимпиаду (6+) на Первом канале. Перед съемками Вяземский дал пресс-конференцию. Корреспондент НИА "Нижний Новгород" собрал наиболее яркие цитаты писателя и философа в одном тексте. Прочитать его можно здесь

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Теги:
знаменитости шахматы школьники
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