Нижегородские школьники покорили ведущего программы "Умники и умницы" интеллектом Общество

Фото: Мария Орлова

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

24 мая в Нижнем Новгороде проходит финал региональной телевизионной гуманитарной олимпиады "Нижегородские умники и умницы". В съемках принимает участие бессменный автор и ведущий всероссийской телеолимпиады "Умницы и умники" (6+), писатель, философ и профессор МГИМО Юрий Вяземский.

Выступая на пресс-конференции в НОИЦ перед записью финала, Юрий Павлович высоко оценил интеллектуальный уровень и подготовку школьников из Нижегородской области, отметив, что регион по праву может гордиться своими талантами. На мероприятии присутствовал корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Вяземский отметил, что Нижний Новгород — это место силы, историческое, энергетическое.

"Он находится на слиянии двух великих рек. То есть наверняка еще с VIII века уже было поселение, которое пока археологи не раскопали, потому что им денег не дают", — поделился впечатлениями телеведущий.

Финальный тур пройдет в формате телевизионной игры, приближенной к федеральной олимпиаде. В интеллектуальном состязании принимают участие девять финалистов — старшеклассники из Нижнего Новгорода, Кстова, Арзамаса, Сарова, Дзержинская и Бора. А всего было подано около 100 заявок из 17 муниципальных и городских округов.

Региональная олимпиада, посвященная в этом году теме мифологии и мифотворчества в национальных культурах, проходила в три этапа: написание эссе, устное собеседование и телевизионная игра. Ее организаторами выступили министерство образования и науки Нижегородской области, ННГУ имени Н.И. Лобачевского и региональный центр развития талантов "Вега".

Юрий Вяземский отметил, что выбор тем, формат, система проведения региональных этапов остается на усмотрение местных организаторов. Такое решение было принято 12 лет назад, когда создавалось движение "Умницы и умники". Поэтому о выбранной теме он узнал на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что при всей его любви к истории, важно, чтобы темы олимпиад выходили за рамки привычного.

"Я уже устал от тем про Великую Отечественную. Победа — это святое, грандиозное. Но когда эта тема в каждом городе… Здорово, что вы выбрали тему мифотворчества. Это свежо и глубоко", — добавил Вяземский.

Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков отметил, что в финал вышли лучшие из лучших — те, кто вложил максимум усилий, показал свои мысли и умение их выражать.

Региональная телевизионная гуманитарная олимпиада школьников "Нижегородские умники и умницы" проводится в регионе с 2018 года. По словам директора регионального центра развития талантов "Вега" Ирины Зиновьевой, она уже доказала свою эффективность.

"Многие участники прошлых лет, даже если не стали победителями всероссийского этапа, добивались успехов в других олимпиадах. Это говорит о том, что система работает", - сказала она.

Юрий Вяземский добавил, что проведение этапов в областях еще позволяет "выявлять" умниц и умников. И их надо поддерживать, помогать.

Победители и призеры региональной олимпиады представят Нижегородскую область на федеральном этапе в Москве. Победа на Всероссийской олимпиаде дает право льготного поступления в МГИМО МИД России.

Ранее сообщалось, что более 10,5 тысячи школьников из 51 страны участвуют в международной ИТ-олимпиаде по кибербезопасности, организованной нижегородским правительством.