В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото

Два дня, тысячи участников и километры ярких эмоций — в Нижнем Новгороде состоялся 11-й благотворительный полумарафон "Беги, герой!".
В 2025 году спортивный праздник собрал около 20 тысяч человек.
Дистанции в 5, 10 и 21,1 км преодолевали взрослые, а вместе с ними — юные спортсмены.
Как это было — смотрите в нашем фоторепортаже.
Фото: Кира Мишина
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