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Спорт

В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото

25 мая 2025 16:25  [77] Спорт

Два дня, тысячи участников и километры ярких эмоций — в Нижнем Новгороде состоялся 11-й благотворительный полумарафон "Беги, герой!".

В 2025 году спортивный праздник собрал около 20 тысяч человек.

Дистанции в 5, 10 и 21,1 км преодолевали взрослые, а вместе с ними — юные спортсмены.

Как это было — смотрите в нашем фоторепортаже.

Фото: Кира Мишина

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11-й Беги, герой
11-й Беги, герой
11-й Беги, герой
11-й Беги, герой
11-й Беги, герой
11-й Беги, герой
11-й Беги, герой
11-й Беги, герой
11-й Беги, герой
11-й Беги, герой
11-й Беги, герой
11-й Беги, герой
11-й Беги, герой
11-й Беги, герой
11-й Беги, герой
11-й Беги, герой
11-й Беги, герой
11-й Беги, герой
11-й Беги, герой
11-й Беги, герой
11-й Беги, герой

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Теги:
Бег Соревнования
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Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
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