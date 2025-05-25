В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото Спорт

Два дня, тысячи участников и километры ярких эмоций — в Нижнем Новгороде состоялся 11-й благотворительный полумарафон "Беги, герой!".

В 2025 году спортивный праздник собрал около 20 тысяч человек.

Дистанции в 5, 10 и 21,1 км преодолевали взрослые, а вместе с ними — юные спортсмены.

Как это было — смотрите в нашем фоторепортаже.

Фото: Кира Мишина