Никитин отметил вклад нижегородских предпринимателей в развитие региона Политика

Фото: Кира Мишина

Глава Нижегородской области Глеб Никитин поздравил представителей бизнеса с профессиональным праздником, подчеркнув их значимую роль в социально-экономическом развитии региона.

По словам губернатора, предприниматели не только развивают собственное дело, создавая рабочие места и обеспечивая поступления в бюджет, но и активно включаются в общественную жизнь.

"Вы не просто строите бизнес, но и вносите вклад в улучшение качества жизни, предлагаете инициативы, которые делают повседневность комфортнее и интереснее. Это свидетельствует о преемственности богатых традиций нижегородского купечества и ремесленного дела", — отметил Никитин.

На сегодняшний день в регионе действует свыше 130 тысяч малых и средних предприятий. Они обеспечивают занятость почти 40% населения области.

Губернатор заверил, что правительство продолжит оказывать предпринимателям всестороннюю поддержку.

"Мы создали одну из самых разветвленных в стране сетей центров "Мой бизнес". Специалисты в Нижнем Новгороде и 39 муниципалитетах консультируют по вопросам регистрации, выбора налогового режима, получения льготных займов и выхода на экспорт", — пояснил глава региона.

Он также подчеркнул, что в области развивается инфраструктура поддержки предпринимательства, налажено сотрудничество с общественными объединениями, аппаратом бизнес-омбудсмена и другими профильными структурами. Это позволяет находить эффективные решения для дальнейшего укрепления экономики региона.

Особую благодарность Никитин выразил тем, кто оказывает помощь участникам специальной военной операции и их семьям.

"Спасибо всем, кто не остается в стороне, помогает фронту, собирает гуманитарную помощь, делится временем, силами и ресурсами. Это вызывает искреннее уважение", — сказал губернатор.

Глеб Никитин пожелал предпринимателям уверенности в будущем, стабильного роста, благополучия и новых достижений.