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Спорт

Полумарафон "Беги, герой!" в Нижнем Новгороде собрал почти 19 000 участников

26 мая 2025 15:00  [318] Спорт
Полумарафон Беги, герой! в Нижнем Новгороде собрал почти 19 000 участников

Фото: Кира Мишина

24 и 25 мая в Нижнем Новгороде прошёл один из крупнейших беговых праздников региона — благотворительный полумарафон "Беги, герой!". Участие в нём приняли более 19 тысяч человек, включая свыше 4 тысяч детей.

Детский старт стал самым массовым за всю историю проекта как в Нижегородской области, так и по всей стране. В общей сложности дистанции преодолели более 15 тысяч взрослых: 7 675 человек вышли на трассу длиной 5 км, 5 235 — на 10 км, а 2 221 участник пробежал полумарафонскую дистанцию 21,1 км.

Также был установлен рекорд по числу корпоративных команд — в забеге участвовали 265 коллективов от различных компаний и организаций региона. Всего на старт от предприятий вышли более 8 тысяч человек, включая детей.

К забегу присоединились и спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. Некоторые из них проходили дистанцию самостоятельно, другим помогали волонтёры.

Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло поприветствовал участников и отметил, что проект "Беги, герой!" проводится уже в одиннадцатый раз и с каждым годом собирает всё больше людей. Он добавил, что лично встретил на старте много знакомых, с кем обычно видится во время пробежек.

Кабайло поблагодарил организаторов за то, что они ежегодно создают для нижегородцев настоящий спортивный праздник, и выразил уверенность, что беговое движение в регионе продолжит развиваться. По его словам, в этом сезоне Нижегородская область станет площадкой более чем для 30 беговых мероприятий — от трейлов и городских стартов до забегов с препятствиями.

Традиционно для зрителей и участников на площадке работали спортивные зоны. Одну из них представил инклюзивный проект "Шоудаун52", победивший в конкурсе социальных инициатив "Беги, герой!" в 2025 году. Шоудаун — это адаптированный вид настольного тенниса для слабовидящих, в котором игроки надевают маски и ориентируются на звук мяча.

Часть средств от стартовых взносов в этом году направят на закупку оборудования для шоудауна. Специальные теннисные столы появятся в ФОКах Лыскова и Выксы. В перспективе секция откроется и в Дзержинске на базе регионального центра адаптивных видов спорта "Парус".

Фоторепортаж с 11-го полумарафона "Беги, герой!" можно посмотреть на сайте НИА "Нижний Новгород".

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Теги:
Бег Соревнования
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