Программу послеродового патронажа предложили запустить в России Общество

Для женщин после родов необходима комплексная программа восстановления, включающая физическую и психологическую поддержку, заявила первый замглавы комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. Сейчас внедрение такого проекта уже обсуждается на законодательном уровне, сообщила она телеканалу "360".

По её словам, беременность и роды сильно влияют на организм женщины, требуя 9 месяцев для восстановления. Для этого нужны специалисты, которые помогут наладить работу внутренних органов и гормональной системы.

Буцкая предложила создать стандарты послеродового наблюдения, включая визиты акушерок на дом. Она подчеркнула, что теория без практики неэффективна: новоиспечённым мамам нужна не только информация о родах, но и реальная поддержка.

Для облегчения адаптации к материнству Буцкая предложила включить физиотерапию, психологическую помощь, а также информирование о социальных услугах и системе ранней помощи для детей с патологиями.

Как сообщалось ранее, в Нижегородской области стартовала новая социальная программа "Демографический спецназ", направленная на снижение числа абортов и оказание поддержки женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.