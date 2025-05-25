Программу послеродового патронажа предложили запустить в России

Для женщин после родов необходима комплексная программа восстановления, включающая физическую и психологическую поддержку, заявила первый замглавы комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. Сейчас внедрение такого проекта уже обсуждается на законодательном уровне, сообщила она телеканалу "360".
По её словам, беременность и роды сильно влияют на организм женщины, требуя 9 месяцев для восстановления. Для этого нужны специалисты, которые помогут наладить работу внутренних органов и гормональной системы.
Буцкая предложила создать стандарты послеродового наблюдения, включая визиты акушерок на дом. Она подчеркнула, что теория без практики неэффективна: новоиспечённым мамам нужна не только информация о родах, но и реальная поддержка.
Для облегчения адаптации к материнству Буцкая предложила включить физиотерапию, психологическую помощь, а также информирование о социальных услугах и системе ранней помощи для детей с патологиями.
Как сообщалось ранее, в Нижегородской области стартовала новая социальная программа "Демографический спецназ", направленная на снижение числа абортов и оказание поддержки женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
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