Нижегородские власти объявили о создании "Демографического спецназа"

Фото:
В Нижегородской области стартовала новая социальная программа "Демографический спецназ", направленная на снижение числа абортов и оказание поддержки женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в своем телеграм-канале.
Инициатива реализуется Нижегородским институтом демографического развития совместно с региональными министерствами социальной политики и здравоохранения.
Как рассказал губернатор, ключевая задача программы — помочь женщине сохранить беременность еще на этапе, когда она только начинает сомневаться и искать информацию в интернете. Для этого разработан механизм раннего доабортного консультирования, который позволяет предложить помощь до того, как принято окончательное решение.
Суть подхода заключается в использовании интернет-технологий: при соответствующих поисковых запросах в регионе женщинам будут автоматически предлагаться ссылки на сайт "Сохрани.рф" и номер горячей линии 8-800-775-31-52. Эти ресурсы предоставят доступ к первичной консультации и дальнейшей профессиональной поддержке.
Ранее подобные консультации проводились лишь на завершающем этапе, когда решение об аборте уже было принято. Новый формат позволяет вмешаться раньше и предложить альтернативу.
Консультировать женщин будут специально подготовленные операторы, способные оказать первую психологическую помощь и при необходимости направить к профильным экспертам. По словам губернатора, работа только начинается, но в будущем планируется расширение сети консультантов и спектра предоставляемых услуг.
По оценкам экспертов Института, запуск программы может снизить число абортов в регионе до 15%. Однако, как отметил Глеб Никитин, самое главное — это не статистика, а каждая сохранённая жизнь, которая имеет огромную ценность.
Проект "Демографический спецназ" стал частью реализации демографической политики в рамках Пятилетия семьи в Нижегородской области и национального проекта "Семья".
Ранее сообщалось, что в регионе за год сократилось число абортов на 5%.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+