Нижегородские власти объявили о создании "Демографического спецназа" Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области стартовала новая социальная программа "Демографический спецназ", направленная на снижение числа абортов и оказание поддержки женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Инициатива реализуется Нижегородским институтом демографического развития совместно с региональными министерствами социальной политики и здравоохранения.

Как рассказал губернатор, ключевая задача программы — помочь женщине сохранить беременность еще на этапе, когда она только начинает сомневаться и искать информацию в интернете. Для этого разработан механизм раннего доабортного консультирования, который позволяет предложить помощь до того, как принято окончательное решение.

Суть подхода заключается в использовании интернет-технологий: при соответствующих поисковых запросах в регионе женщинам будут автоматически предлагаться ссылки на сайт "Сохрани.рф" и номер горячей линии 8-800-775-31-52. Эти ресурсы предоставят доступ к первичной консультации и дальнейшей профессиональной поддержке.

Ранее подобные консультации проводились лишь на завершающем этапе, когда решение об аборте уже было принято. Новый формат позволяет вмешаться раньше и предложить альтернативу.

Консультировать женщин будут специально подготовленные операторы, способные оказать первую психологическую помощь и при необходимости направить к профильным экспертам. По словам губернатора, работа только начинается, но в будущем планируется расширение сети консультантов и спектра предоставляемых услуг.

По оценкам экспертов Института, запуск программы может снизить число абортов в регионе до 15%. Однако, как отметил Глеб Никитин, самое главное — это не статистика, а каждая сохранённая жизнь, которая имеет огромную ценность.

Проект "Демографический спецназ" стал частью реализации демографической политики в рамках Пятилетия семьи в Нижегородской области и национального проекта "Семья".

Ранее сообщалось, что в регионе за год сократилось число абортов на 5%.