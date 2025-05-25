Новый штамм коронавируса угрожает Нижегородской области
"Демографический спецназ" появился в Нижегородской области
Интернет проведут в 37 нижегородских сел и деревень в 2025 году
19 пляжных зон будут работать летом в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
27 мая 2025 10:12  [100] Нижегородская область укрепляет стратегическое партнерство и культурный диалог с Китаем
27 мая 2025 09:10  [130] Более 3 миллионов человек проголосовали на предварительном голосовании "Единой России"
26 мая 2025 17:11  [224] Страны Запада сняли ограничения по дальности применения своего оружия на Украине
26 мая 2025 13:00  [495] Китайская делегация налаживает сотрудничество с Нижегородской областью
26 мая 2025 11:25  [299] В Нижегородской области завершилось электронное предварительное голосование "Единой России"
26 мая 2025 10:21  [622] Никитин отметил вклад нижегородских предпринимателей в развитие региона
23 мая 2025 17:08  [528] Никитин назвал технологии главным ответом на экологические вызовы
23 мая 2025 14:39  [547] Алексей Антонов: "Участие в предварительном голосовании приняли более 60 тысяч человек"
23 мая 2025 10:07  [465] Никитин поднял вопрос экологической ответственности на заседании Госсовета
22 мая 2025 18:30  [518] Глеб Никитин: Нижегородская область готова к созданию новых экотехнопарков
Политика

Страны Запада сняли ограничения по дальности применения своего оружия на Украине

26 мая 2025 17:11  [224] Политика
Страны Запада сняли ограничения по дальности применения своего оружия на Украине

Фото: Официальный сайт президента Украины

Великобритания, Франция, Соединённые Штаты Америки, а теперь и Германия отменили ограничения на использование своего вооружения на территории Украины. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью для одной из местных телекомпаний.

"Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, поставляемого Украине — ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев", — цитирует заявление политикателеканал "360".

По его словам, украинские военные могут атаковать военные объекты на территории России. Он подчеркнул, что после снятия ограничений Украине нужно предоставить необходимое оружие.

Напомним, Москва неоднократно подчёркивала, что увеличение поставок западного вооружения на Украину не способствует разрешению конфликта. Владимир Путин считает, что прекращение военной помощи Киеву со стороны Запада является ключевым условием для прекращения конфликта.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Армия Военные СВО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных