Страны Запада сняли ограничения по дальности применения своего оружия на Украине Политика

Фото: Официальный сайт президента Украины

Великобритания, Франция, Соединённые Штаты Америки, а теперь и Германия отменили ограничения на использование своего вооружения на территории Украины. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью для одной из местных телекомпаний.

"Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, поставляемого Украине — ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев", — цитирует заявление политикателеканал "360".

По его словам, украинские военные могут атаковать военные объекты на территории России. Он подчеркнул, что после снятия ограничений Украине нужно предоставить необходимое оружие.

Напомним, Москва неоднократно подчёркивала, что увеличение поставок западного вооружения на Украину не способствует разрешению конфликта. Владимир Путин считает, что прекращение военной помощи Киеву со стороны Запада является ключевым условием для прекращения конфликта.