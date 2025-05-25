Трехлетний мальчик пострадал на переходе после наезда питбайка в Урене Происшествия

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Трехлетний мальчик пострадал на переходе после наезда питбайка в Урене. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

ДТП произошло 26 мая около 19:50 на улице Вокзальной. По предварительным данным, 16-летний подросток на питбайке, пытаясь избежать столкновения с движущимся автомобилем, выехал на встречную полосу. В итоге он сбил ребенка, который в тот момент переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в сопровождении взрослых.

В результате происшествия малышу потребовалась медицинская помощь. Сам водитель двухколесного транспортного средства не пострадал.

Сотрудники Госавтоинспекции составили административные протоколы в отношении законного представителя подростка. Речь идет о нарушениях, предусмотренных статьей 5.35 (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) и по ч. 3 ст. 12.7 (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством) Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Все обстоятельства этой аварии выясняются.

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