Резкое похолодание сменит адскую жару в Нижнем Новгороде в начале июня Общество

Резкое похолодание ждет нижегородцев в начале июня. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Погода".

Так, в последний день мая, несмотря на грозу, воздух прогреется до +31 градуса, а 1 июня ожидаются дожди и +23. Похожая температура — от +20 до +24 в дневное время сохранится на протяжении всего месяца. Ночью столбики термометров будут опускаться до +9... +13.

Июнь обещает быть дождливым и пасмурным.

До этого синоптики предупреждали нижегородцев о невыносимой жаре.

Ранее Гидрометцентр обнародовал прогноз погоды на июнь в Нижегородской области. Сообщалось, что средняя температура воздуха будет в пределах нормы — от +16 до +18 градусов.