Резкое похолодание сменит адскую жару в Нижнем Новгороде в начале июня

Резкое похолодание ждет нижегородцев в начале июня. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Погода".
Так, в последний день мая, несмотря на грозу, воздух прогреется до +31 градуса, а 1 июня ожидаются дожди и +23. Похожая температура — от +20 до +24 в дневное время сохранится на протяжении всего месяца. Ночью столбики термометров будут опускаться до +9... +13.
Июнь обещает быть дождливым и пасмурным.
До этого синоптики предупреждали нижегородцев о невыносимой жаре.
Ранее Гидрометцентр обнародовал прогноз погоды на июнь в Нижегородской области. Сообщалось, что средняя температура воздуха будет в пределах нормы — от +16 до +18 градусов.
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