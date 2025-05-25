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Происшествия

Мошенники стали чаще использовать "единое окно" госорганов для обмана россиян

27 мая 2025 18:59  [178] Происшествия
Мошенники стали чаще использовать единое окно госорганов для обмана россиян

Злоумышленники всё чаще прибегают к схеме "единого окна" для обмана граждан. Они звонят жертвам и создают видимость общения с сотрудниками разных государственных органов, которые якобы переводят звонок от одного к другому по одной линии. В Центробанке заявили, что такие переходы во время одного звонка не могут происходить на практике - это характерный признак мошеннических действий.

По данным телеканала "360", схема обмана начинается с того, что злоумышленник представляется сотрудником правоохранительных органов, например, МВД или Генеральной прокуратуры. Он сообщает, что с банковского счёта жертвы пытаются украсть деньги, и что сейчас ведётся операция по их задержанию. Затем жертве звонят якобы от имени специалиста Банка России. Он убеждает человека перевести все деньги на "безопасный" счёт в Центробанке.

Центробанк предупреждает, что не существует специальных "безопасных" счетов для перевода денег с целью их сохранности, включая счета в Банке России. Банк России не занимается обслуживанием физических лиц, не ведёт их счета и не осуществляет звонки гражданам.

Напомним, мошенники придумали новый способ обмана россиян с помощью судебных данных. Преступники находят информацию о судебных слушаниях по гражданским делам на сайтах судов и выясняют имя и фамилию жертвы, а также основные детали рассматриваемого дела. Затем они звонят своим жертвам и под различными предлогами, якобы связанными с процессом, вынуждают их сообщить коды авторизации, которые приходят в SMS.

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Теги:
мошенники Мошенничество ЦБ РФ
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