Специалисты "Поездов здоровья" рассказали, с какими проблемами нижегородцы чаще обращаются к хирургам в теплое время года Общество

Фото: минздрав Нижегородской области

90 выездов в муниципалитеты Нижегородской области совершили специалисты «Поездов здоровья» с начала года. За прошедшие месяцы помощь медиков получили уже более 17,5 тысячи человек. Пациентам проведено свыше 29,5 тысячи консультаций узких специалистов, выполнено почти 54 тысячи различных диагностических исследований.

В Нижегородской областной клинической больнице им. Н.А. Семашко рассказали, что с наступлением теплого времени года к специалистам «Поездов здоровья» нередко обращаются жители, которым необходим осмотр хирурга. Иногда проблема может быть неочевидной, но порой требует безотлагательного визита к специалисту.

«Поводов для обращения может быть множество: острые или хронические болевые ощущения, травмы, различные образования. С наступлением жаркой погоды врачи-хирурги из года в год сталкиваются с обращениями по подологическим вопросам. К примеру, у пациентов старшего возраста это может быть болезненность в области стоп при ходьбе, вызванная воспалительным процессом врастания или повреждения ногтевой пластины. Такие случаи часто возникают при травмировании или ношении неверно подобранной обуви. Ситуации бывают совершенно разными, но если пациент не обращает внимания на постоянно возникающий дискомфорт, то это может привести к развитию гнойного процесса, частичной или полной резекции ногтевой пластины, дренированию и долговременному лечению. Откладывать поход к специалисту не стоит», – рассказала заведующая отделением по организации работы мобильных медицинских бригад НОКБ им. Н.А. Семашко Ольга Кольчик.

По словам медика, в летний период специалистам легче и проще оказать помощь пациентам при синдроме диабетической стопы. В это собирательное понятие входит группа поздних осложнений при сахарном диабете, когда у человека развиваются патологические изменения стоп в виде гнойно-некротических процессов, язв и костно-суставных поражений.

«Эти проявления, возникающие на фоне специфических изменений периферических нервов, сосудов, кожи и мягких тканей, костей и суставов, могут быть очень опасны. Здесь важен мультидисциплинарный подход и строгое следование рекомендациям врачей по лечению, коррекции питания и обработке стоп», – добавила Ольга Кольчик.

Напомним, проект «Поезда здоровья» реализуется по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с 2018 года. В регионе еженедельно работают сразу пять мобильно-диагностических комплексов. Они носят имена знаменитых деятелей медицины, связанных с нижегородской землей: Павла Гусева, Ивана Сеченова, Бориса Королева, Николая Блохина и Николая Семашко.

Работа «Поездов здоровья» позволяет выполнять цели и задачи, предусмотренные новым национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь». График выездов мобильно-диагностических комплексов обновляется ежемесячно. С актуальной информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения региона по ссылке: https://zdrav-nnov.ru/informatsiya/poezda-zdorovya/.

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» стартовал в стране с 2025 года по поручению Президента России Владимира Путина. Он направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли. Нацпроект включает 11 федеральных проектов: «Здоровье для каждого», «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Медицинские кадры», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сахарным диабетом», «Борьба с гепатитом и минимизация рисков распространения заболевания», «Совершенствование экстренной медпомощи», «Развитие федеральных медицинских организаций, включая развитие сети национальных исследовательских центров», «Национальная платформа «Здоровье», «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».