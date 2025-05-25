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Общество

Проект "СВОё дело" для участников СВО и членов их семей стартовал в регионе

27 мая 2025 20:29  [139] Общество
Проект СВОё дело для участников СВО и членов их семей стартовал в регионе

Фото: минпром Нижегородской области

В Нижегородской области стартовал проект «СВОё дело» по поддержке участников СВО и членов их семей в вопросах создания и развития собственного бизнеса.

«Наши бойцы - герои, которые проявили мужество и отвагу, встали на защиту Родины. Наша задача - оказывать поддержку им, их семьям. Для тех, кто возвращается с фронта, также необходима помощь в адаптации к гражданской жизни. Мы ведем эту работу в рамках межведомственной комиссии, запущен проект «Герои. Нижегородская область», активно работает с ветеранами филиал государственного фонда «Защитники Отечества». Проект «СВОё дело» -  еще одно направление для тех ветеранов, кто планирует развивать свой бизнес», – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Проект «СВОё дело» реализуют министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области и областной центр «Мой бизнес» при поддержке регионального отделения фонда «Защитники Отечества», Центра занятости населения Нижегородской области, Корпоративного университета Нижегородской области в соответствии с целями и задачами федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Единым окном для входа в проект «СВОё дело» станут филиалы центра «Мой бизнес» в муниципалитетах. Программа разработана таким образом, чтобы комплексно подготовить участников к запуску бизнеса.

«Задача проекта – минимизировать риски начала собственного дела, помочь не просто открыть, но и успешно развивать собственное дело, в том числе с учетом мер государственной поддержки. Поэтому мы подошли к наполнению проекта комплексно и пригласили целый ряд организаций. Соединяя свои компетенции, мы добиваемся максимального эффекта для участников проекта», – рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Управление по труду и занятости населения Нижегородской области будет проводить профдиагностику участников проекта, региональный Минпром и центр «Мой бизнес» организуют онлайн-курс основы предпринимательской деятельности, очные семинары по развитию бизнес-компетенций, визиты на площадки успешных предприятий региона, форум франшиз и бизнес-игры, где участники смогут разработать план развития своего дела.

Для участников проекта, прошедших все этапы, сотрудники центров «Мой бизнес» разработают индивидуальные карты развития с учетом актуальных мер господдержки. Затем состоится защита проектов. Авторы десяти лучших проектов получат сертификаты на продвижение своих услуг в интернете. На протяжении всего проекта психологическую помощь будут оказывать социальные координаторы фонда «Защитники Отечества».

Участвовать в проекте «СВОё дело» могут участники СВО, ветераны боевых действий, члены их семей (родители, супруги, дети), а также члены семей погибших участников СВО.

В преддверии старта проекта состоялась конференция для социальных координаторов фонда «Защитники Отечества» и руководителей центров «Мой бизнес». В мероприятии приняли участие министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, руководитель нижегородского отделения фонда «Защитники Отечества» Екатерина Генералова, директор АНО «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Нижегородской области» Иван Разуваев, заместитель руководителя управления по труду и занятости населения Нижегородской области Артем Никонов, директор Фонда развития промышленности Нижегородской области» Илья Тихонов.

На конференции состоялось подписание трёхстороннего соглашения о сотрудничестве между Минпромом Нижегородской области, нижегородским филиалом фонда «Защитники Отечества» и областным центром «Мой бизнес». Подписи под документом поставили Максим Черкасов, Екатерина Генералова и Иван Разуваев.

«Заключение соглашения между нашим филиалом, министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области и региональным центром «Мой бизнес» — это важный шаг на пути к реальной поддержке участников СВО и их семей в открытии бизнеса. Благодаря такому взаимодействию мы получаем возможность не только оказывать адресную помощь, но и создавать устойчивые механизмы трудоустройства, профессиональной переподготовки и развития предпринимательских инициатив среди тех, кто защищал Родину. Это не просто сотрудничество организаций – это стратегическое партнёрство ради будущего наших защитников», – поделилась Екатерина Генералова.

Подробнее изучить условия проекта и подать заявку на участие в проекте можно на портале мойбизнес52.рф либо при личном визите в региональный центр «Мой бизнес» и его филиалы в районах Нижегородской области.

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

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Теги:
Нацпроект СВО
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