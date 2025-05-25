Власти обратятся в полицию по поводу нового возгорания мусора на Сортировке Происшествия

Фото: мэрия Нижнего Новгорода

Власти планируют написать заявление в полицию для выяснения причин возгорания мусора на улице Фонвизина,2 в Канавине. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации района.

Напомним, что пожар произошел вечером 27 мая. На место незамедлительно выехали пожарные, а также представители райадминистрации. Сейчас на месте происшествия работает глава Канавина Артем Иванов.

Как уточнил Иванов, в Канавинском районе Нижнего Новгорода ведется ликвидация нелегальных свалок и вывоза мусора с муниципальных площадок. За последние четыре дня на полигон отвезли почти 650 кубометров мусора (430 самосвалов). В частности, 27 мая порядок наводили на улицах Ухтомского, Подворной и Кузбасской. Еще горы мусора ликвидировали на улицах Болотникова, Пешкова, Ледокола "Садко".

Напомним, в минувшие выходные была ликвидирована большая свалка на Электровозной. Оттуда вывезено почти 260 кубометров отходов. После чего с данного адреса вывезли свыше 60 тонн шин.