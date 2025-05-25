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Происшествия

Еще одна свалка загорелась на Сортировке в Нижнем Новгороде

27 мая 2025 17:08  [199] Происшествия
Еще одна свалка загорелась на Сортировке в Нижнем Новгороде

Фото: "Солнечная Сортировка"/ VK

Еще одна свалка загорелась на Сортировке в Нижнем Новгороде. Как выяснила редакция НИА "Нижний Новгород", пожар произошел вечером 27 мая на улице Фонвизина.

По предварительным данным, полученным от регионального управления МЧС, площадь пожара составляет около 40 квадратных метров.

На место происшествия прибыли подразделения МЧС, которые в данный момент занимаются ликвидацией огня. Пострадавших нет.

Как НИА "Нижний Новгород" сказали в пресс-службе горадминистрации, ситуацию на месте контролирует глава Канавина Артем Иванов и другие сотрудники райадминистрации.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, в ночь на 26 мая на Электровозной улице, где складируются покрышки, произошло возгорание. Пожарные МЧС оперативно локализовали и потушили огонь. Шины вывезли на утилизацию.

Ранее сообщалось, что на прошедшей неделе в Нижегородской области произошло 76 техногенных пожаров.

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Теги:
Канавинский район МЧС Пожары
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