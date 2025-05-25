Установлена судьба более 2300 пропавших в Нижегородской области в 2025 году Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

В Нижегородской области за первые четыре месяца 2025 года сотрудники полиции установили судьбу 728 человек, числившихся пропавшими. Об этом сообщил подполковник полиции Михаил Беляев, заместитель начальника 8 отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД России по региону.

Из этого числа удалось разыскать 57 человек, местонахождение остальных 671 пока остается неизвестным. Эти данные касаются только тех случаев, по которым были заведены официальные розыскные дела.

Кроме того, по словам Михаила Беляева, за тот же период полицейские установили местонахождение еще 2352 человек, которые были найдены оперативно — в течение 10 суток с момента подачи заявления, без оформления розыскного дела.

В федеральный розыск в этом году были объявлены 63 человека. На сегодняшний день удалось найти 44 из них, поиски остальных 19 продолжаются.

Подполковник Беляев также опроверг распространенное среди граждан мнение о том, что заявление о пропаже человека можно подать только спустя трое суток после его исчезновения. Он подчеркнул, что обращаться в полицию можно и нужно сразу после того, как стало известно об исчезновении. Заявление обязаны принять в любом отделении внутренних дел, независимо от срока отсутствия человека.

В рамках розыскной работы сотрудники полиции активно взаимодействуют с волонтерами и неравнодушными гражданами, готовыми помочь в поисках.

Чтобы снизить риск исчезновения близких, в нижегородском МВД рекомендуют соблюдать простые, но важные меры предосторожности. Так, детям следует объяснить базовые правила безопасности: знать свои имя, фамилию и адрес, а также ни при каких обстоятельствах не уходить с незнакомыми людьми.

Пожилым родственникам, особенно тем, кто страдает потерей памяти, стоит пришить на одежду ярлык с ФИО и контактным номером телефона. Эффективным решением может стать использование устройств с GPS-навигацией — часов, браслетов или мобильных телефонов.

Также в полиции обращают внимание на рост числа случаев, когда люди теряются в лесу в летне-осенний период. К примеру, многие отправляются в лесные массивы без должной подготовки, не подумав о собственной безопасности и безопасности детей.

Ранее сообщалось, что нижегородские волонтеры продолжают поиски 11 пропавших в апреле.