Нижегородцы снова жалуются на перебои в работе мобильного интернета Общество

Жители приволжской столицы снова пишут в соцсетях о перебоях в работе интернета 28 мая.

О проблемах со связью НИА "Нижний Новгород" рассказала читательница из Автозаводского района. По словам девушки, примерно с 19 часов 27 мая у нее на смартфоне начал тормозить Telegram. В частности, сообщения и фото грузятся примерно по 20 минут. Тоже самое касается и видео, уточнила нижегородка.

Также она рассказала, что испытывает проблемы и с заходом на страницы социальных сетей, которые или не открываются совсем, или грузятся очень долго.

При этом, если на гаджете включена функция Wi-Fi, то, по словам нижегородки, интернет работает в нормальном режиме.

Ранее сообщалось, что нижегородский аэропорт имени Чкалова с утра 28 мая внепланово принял пять рейсов, поскольку воздушное пространство над Москвой было закрыто.

Напомним также, что перебои с мобильным интернетом фиксировались в разных районах Нижнего Новгорода 22 мая.