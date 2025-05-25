Верховный суд РФ предложил смягчить наказание за хранение наркотиков Общество

Верховный суд России предложил смягчить наказание за хранение наркотиков без цели сбыта. Главные цели законопроекта - разделить понятия хранения наркотиков для личного пользования и распространения, дифференцировать наказания с учётом количества наркотиков, частоты употребления и рецидивов.

Инициатива направлена на гуманизацию правосудия и защиту прав граждан, страдающих от наркозависимости. Кроме того, она поможет бороться с фальсификациями, освободит ресурсы для выявления крупных преступников. Ещё одна важная задача законопроекта - создать условия для реабилитации наркозависимых вместо тюремного заключения.

Однако эксперты высказывают разные мнения по поводу её эффективности и последствий.

Так, правозащитник Владимир Комсолев в беседе с телеканалом "360" заявил, что инициатива поможет разграничить ответственность за хранение наркотиков для личного пользования и их распространение, что позволит правоохранительным органам сосредоточиться на борьбе с крупными наркоторговцами. Он также отмечает, что дифференцированный подход к наказанию поможет избежать несправедливости и даст возможность реабилитации зависимым.

Юрист Ксения Зайцева считает, что смягчение наказания может привести к увеличению случаев незаконного приобретения наркотиков. Она указывает на необходимость строгого разграничения между хранением для личного пользования и торговлей наркотиками.

Руководитель Центра "Здравница" Василий Терехов подчёркивает важность доказательной базы и стигматизации как сдерживающих факторов. Он также отмечает, что альтернативой тюремному заключению может стать медицинская и социальная реабилитация, но для её эффективности необходимо чётко определить условия и сроки лечения.

Таким образом, инициатива Верховного суда вызывает споры о её целесообразности и возможных последствиях. С одной стороны, она может способствовать гуманизации правосудия и реабилитации зависимых. С другой стороны, существует риск увеличения случаев незаконного оборота наркотиков и необходимости чёткого регулирования условий лечения.