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Происшествия

Один человек погиб в ДТП с дикими животными в Нижегородской области в 2025 году

29 мая 2025 19:45  [37] Происшествия
В Нижегородской области с начала года произошло три ДТП с дикими животными

На территории Нижегородской области с начала года произошло три дорожно-транспортных происшествия с участием диких животных.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, в результате этих ДТП один человек погиб, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям о необходимости строго соблюдать правила поведения при авариях, связанных со столкновением с животными.

Автомобилистам настоятельно рекомендуют не покидать место происшествия, обозначить его аварийным знаком, а в темное время суток — использовать световые сигнальные средства.

Также важно незамедлительно вызвать сотрудников ГИБДД и действовать в соответствии с их указаниями.

Госавтоинспекция призывает быть особенно внимательными при движении по загородным трассам и вблизи лесных массивов, где высока вероятность появления диких животных на проезжей части.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и еще трое получили травмы после ДТП с лосем в Сергачском районе.

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Теги:
Госавтоинспекция ДТП Животные
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