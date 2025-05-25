Один человек погиб в ДТП с дикими животными в Нижегородской области в 2025 году

На территории Нижегородской области с начала года произошло три дорожно-транспортных происшествия с участием диких животных.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, в результате этих ДТП один человек погиб, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям о необходимости строго соблюдать правила поведения при авариях, связанных со столкновением с животными.
Автомобилистам настоятельно рекомендуют не покидать место происшествия, обозначить его аварийным знаком, а в темное время суток — использовать световые сигнальные средства.
Также важно незамедлительно вызвать сотрудников ГИБДД и действовать в соответствии с их указаниями.
Госавтоинспекция призывает быть особенно внимательными при движении по загородным трассам и вблизи лесных массивов, где высока вероятность появления диких животных на проезжей части.
Ранее сообщалось, что один человек погиб и еще трое получили травмы после ДТП с лосем в Сергачском районе.
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