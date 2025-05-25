Салюта не будет на День России в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

Салюта на День России в Нижнем Новгороде не будет, сообщили НИА "Нижний Новгород" в АНО "Центр 800".

Отметим, что программа праздничных мероприятий пока озвучивалась.

Ранее на сайте "НИА Нижний Новгород" было опубликовано видео салюта в честь 80-летия Великой Победы. В этом году его запускали над Волгой с двух точек.

Сообщалось, что 31 мая стартует фестиваль "Столица закатов" (0+). На открытии выступит певица Ева Польна.