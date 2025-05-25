Салюта не будет на День России в Нижнем Новгороде

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Салюта на День России в Нижнем Новгороде не будет, сообщили НИА "Нижний Новгород" в АНО "Центр 800".
Отметим, что программа праздничных мероприятий пока озвучивалась.
Ранее на сайте "НИА Нижний Новгород" было опубликовано видео салюта в честь 80-летия Великой Победы. В этом году его запускали над Волгой с двух точек.
Сообщалось, что 31 мая стартует фестиваль "Столица закатов" (0+). На открытии выступит певица Ева Польна.
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