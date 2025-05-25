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Общество

Родные раненых добровольцев СВО получат право бесплатного проезда до госпиталя

29 мая 2025 18:44  [90] Общество
Родные раненых добровольцев СВО получат право бесплатного проезда до госпиталя

Правительство и профильный комитет Государственной Думы одобрили законопроект о том, что родственники добровольцев, участвующих в специальной военной операции, смогут бесплатно добираться до места лечения своих близких и обратно.

Инициатива будет рассмотрена в ближайшее время, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Сергея Миронова, лидера фракции "Справедливая Россия — За правду", разработавшей документ.

"Мы внесли этот законопроект на отзыв правительства ещё в 2023 году, формулировки и положения дважды дорабатывались сначала по замечаниям правительства, а затем профильного комитета", - рассказал Миронов.

В апреле этого года правительство одобрило доработанное предложение, а накануне комитет Государственной Думы по обороне выступил с рекомендацией принять его.

В рамках инициативы предлагается обеспечить возможность бесплатного проезда к месту лечения и обратно для близких родственников добровольцев, участвующих в специальной военной операции. Это касается случаев, когда у родственников возникают проблемы со здоровьем, такие как болезнь, ранение или увечье.

В настоящее время такая возможность доступна только для семей военнослужащих, а для родственников добровольцев она не предусмотрена. В результате они вынуждены самостоятельно оплачивать проезд к месту лечения и обратно.

"Нашим законопроектом устраняется эта несправедливость", - подчеркнул лидер фракции СРЗП.

Напомним, в апреле Путин подписал закон о дополнительном отпуске семьям раненых участников СВО.

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Теги:
Военные Законопроекты СВО
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