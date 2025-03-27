Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
Транспортная реформа завершится в Нижнем Новгороде к июню
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
07 апреля 2025 18:34  [51] 180 терминалов оплаты проезда установили в нижегородских автобусах
07 апреля 2025 18:06  [92] Десятки коровьих черепов обнаружены в лесу в Нижнем Новгороде
07 апреля 2025 17:39  [109] Путин подписал закон о дополнительном отпуске семьям раненых участников СВО
07 апреля 2025 16:50  [130] Подрядчику направили претензию за укладку асфальта в снег в Нижнем Новгороде
07 апреля 2025 16:21  [133] Около 1200 исследований проведено для нижегородцев на празднике "День ТВОЕГО здоровья"
07 апреля 2025 16:18  [237] Нижегородская Госавтоинспекция проведет рейд на трассе М-12
07 апреля 2025 16:09  [145] Снегопад в Нижнем Новгороде продолжится во вторник
07 апреля 2025 14:46  [230] Нарушения правил судоходства сократились в Нижегородской области
07 апреля 2025 14:30  [194] Отель на трассе М-12 в Нижегородской области готов на 80%
07 апреля 2025 14:15  [205] На Канавинском мосту частично ограничат движение из-за ремонта
Общество

Путин подписал закон о дополнительном отпуске семьям раненых участников СВО

07 апреля 2025 17:39  [109] Общество

Фото: Кира Мишина

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий социальные гарантии для семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции (СВО). Документ был опубликован 7 апреля 2025 года на официальном портале правовой информации.

Закон вносит изменения в статью 128 Трудового кодекса РФ и расширяет основания для предоставления отпуска без сохранения заработной платы.

Согласно документу, родители, супруги и дети (в том числе совершеннолетние) военнослужащих, получивших ранения в ходе СВО, могут взять отпуск без сохранения зарплаты сроком до 35 календарных дней в году для ухода за пострадавшим. Для этого потребуется медицинское заключение, подтверждающее необходимость ухода.

В случае гибели участника СВО родителям и вдовам (вдовцам) предоставляется право на дополнительный неоплачиваемый отпуск продолжительностью до 14 календарных дней. Эти отпуска предоставляются независимо от условий коллективного договора или соглашений с работодателем.

Закон вступает в силу с момента его официального опубликования.

Цель изменений — поддержать семьи военнослужащих и дать возможность родственникам оказывать необходимую помощь в период лечения или после утраты близкого человека. Также закон упрощает порядок получения отпуска, снижая бюрократическую нагрузку.

Работодатели обязаны учитывать новые нормы и предоставлять отпуска при наличии заявления работника и подтверждающих документов.

Ранее сообщалось, что указ о призыве на военную службу граждан РФ от 18 до 30 лет с 1 апреля по 15 июля подписал президент Владимир Путин.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Владимир Путин СВО
Поделиться:
Новости по теме
21 марта 2025 12:53  [1473] Мать двух бойцов СВО из Нижегородской области получила медаль
20 марта 2025 16:59  [913] Путин подписал закон о новых принципах местного самоуправления
12 февраля 2025 17:29  [1179] Заключивший контракт Захар Прилепин намерен вернуться на СВО
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка Красная Книга
27 марта 2025 17:21Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка "Красная Книга"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph