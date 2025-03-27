Путин подписал закон о дополнительном отпуске семьям раненых участников СВО Общество

Фото: Кира Мишина

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий социальные гарантии для семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции (СВО). Документ был опубликован 7 апреля 2025 года на официальном портале правовой информации.

Закон вносит изменения в статью 128 Трудового кодекса РФ и расширяет основания для предоставления отпуска без сохранения заработной платы.

Согласно документу, родители, супруги и дети (в том числе совершеннолетние) военнослужащих, получивших ранения в ходе СВО, могут взять отпуск без сохранения зарплаты сроком до 35 календарных дней в году для ухода за пострадавшим. Для этого потребуется медицинское заключение, подтверждающее необходимость ухода.

В случае гибели участника СВО родителям и вдовам (вдовцам) предоставляется право на дополнительный неоплачиваемый отпуск продолжительностью до 14 календарных дней. Эти отпуска предоставляются независимо от условий коллективного договора или соглашений с работодателем.

Закон вступает в силу с момента его официального опубликования.

Цель изменений — поддержать семьи военнослужащих и дать возможность родственникам оказывать необходимую помощь в период лечения или после утраты близкого человека. Также закон упрощает порядок получения отпуска, снижая бюрократическую нагрузку.

Работодатели обязаны учитывать новые нормы и предоставлять отпуска при наличии заявления работника и подтверждающих документов.

Ранее сообщалось, что указ о призыве на военную службу граждан РФ от 18 до 30 лет с 1 апреля по 15 июля подписал президент Владимир Путин.