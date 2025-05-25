Нижегородские инвестиционные практики представили делегации Саратовской области Экономика

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Делегация Саратовской области в рамках обучения муниципальных инвестиционных уполномоченных «Региональная инвестиционная школа 2.0» посетила Нижегородскую область для ознакомления с лучшими инвестиционными практиками региона. Мероприятие организовано при поддержке Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития (НААИР). В состав делегации вошли более 40 представителей правительства, агентства развития и муниципалитетов Саратовской области.

Напомним, с 2025 года «Повышение инвестиционной активности» — это один из федеральных проектов национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

«Корпорация развития активно налаживает диалог с другими регионами. Ранее мы уже представляли гостям из Саратовской области свой опыт сопровождения проектов в сфере туризма, теперь коллеги решили ознакомиться с командой региона и нашими инвестиционными практиками в самых различных областях. Приятно, что многие регионы выбирают именно Нижегородскую область для получения опыта в области работы с инвесторами. Это еще одно подтверждение успешности нашей работы», – отметил генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

В рамках пленарной сессии по обмену лучшими практиками сопровождения инвестиционных проектов исполнительный директор и заместитель председателя правления НААИР Рафаэль Хусяиншин рассказал о внедрении Муниципального инвестиционного стандарта и роли инвестиционных уполномоченных при сопровождении инвестпроектов.

«С целью содействия межмуниципальной кооперации мы оказываем содействие в проведении «перекрестных» стажировок, поэтому муниципальные инвестиционные уполномоченные Саратовской области приехали изучить опыт Нижегородской области по работы с инвесторами – одного из лидеров в развитии инвестиционного климата. Отмечу, что вопрос развития института муниципальных инвестиционных уполномоченных будет также вынесен на рассмотрение на Съезд региональных агентств инвестиций и корпораций развития, который состоится в Нижнем Новгороде в октябре текущего года», – сказал он.

В свою очередь, заместитель министра экономического развития и инвестиций Нижегородской области Артур Батурский поделился опытом внедрения регионального и муниципального инвестиционного стандарта в регионе, цель которых – ускорение сроков реализации инвестпроектов и уменьшение количества запрашиваемых документов от инвестора на всех этапах. В 2022 году Нижегородская область вошла в число семи пилотных регионов по его реализации. На сегодняшний день в регионе внедрены все элементы инвестстандарта.

Заместитель генерального директора Корпорации развития по стратегии и развитию Антон Гаранин рассказал об алгоритме сопровождения инвестпроектов по принципу «одного окна», инвестиционной инфраструктуре региона, цифровых сервисах для бизнеса и «коробочных» инвестиционных предложениях – проектах с просчитанными параметрами, которые требуют минимальной подготовительной работы со стороны потенциального инвестора. На данный момент Корпорацией развития разработано пять таких решений.

Отдельно была затронута тема привлечения инвесторов в отдаленные муниципалитеты. Для этого в Нижегородской области действует институт территориальных управляющих Корпорации развития. Они помогают инвесторам, реализующим проекты в муниципалитетах, расположенных в отдалении от регионального центра. Каждый из шести управляющих закреплен за несколькими районами.

Также делегация ознакомилась с нижегородскими практиками по внедрению объектов культурного наследия в инвестиционную деятельность, обучению и подготовке государственных и муниципальных служащих Нижегородской области, деятельностью уполномоченного по защите прав предпринимателей.

«Мы всегда следим за работой коллег из других регионов и заинтересованы во внедрении их практик у себя. В состав нашей делегации вошли представители практически всех муниципалитетов Саратовской области, что позволит им напрямую ознакомиться с нижегородским опытом работы с инвесторами, который можно назвать по-настоящему передовым. Со своей стороны также готовы поделиться имеющимися наработками», – подчеркнул советник министра инвестиционной политики Саратовской области Игорь Истомин.

Помимо пленарной сессии, в рамках визита запланировано ознакомление делегации Саратовской области с промышленными предприятиями и инвестиционными практиками Дзержинска и Арзамаса.

Напомним, Нижегородская область занимает второе место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив (АСИ).

АО «Корпорация развития Нижегородской области» создано по инициативе губернатора Глеба Никитина. Организация содействует реализации проектов на всех стадиях – от предоставления информации о регионе, возможных мерах поддержки, осмотра инвестплощадок и до ввода объекта в эксплуатацию, принимая на себя обязательства по взаимодействию с органами исполнительной власти, местного самоуправления, субъектами естественных монополий и иными организациями.