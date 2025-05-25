Нижегородцев приглашают пережить момент рождения Вселенной Культура и отдых

Фото: МТС

В нижегородском арт-пространстве ЦЕХ* открылась выставка "Цифровые надежды" (6+), частью которой стала масштабная инсталляция "Точка сингулярности". Проект создан МТС Live совместно со студией визуальных решений SILA SVETA в рамках Международной биеннале экологического искусства (0+). Посетить выставку можно до 10 августа.

Инсталляция представляет собой художественную интерпретацию научной теории Большого взрыва. Она визуализирует ключевые этапы зарождения Вселенной — от инфляции и появления первых звезд до образования черных дыр и горизонта событий. Финальная сцена символизирует переход от хаоса к жизни и поиску человеком своего места во Вселенной.

Проект реализован внутри уникальной LED-сферы диаметром 10 метров, впервые представленной в таком формате. Вся внутренняя поверхность конструкции покрыта гибкими светодиодными модулями, создающими эффект полного погружения. Зритель оказывается в центре происходящего — как в геометрическом, так и в смысловом плане.

Сценарий шестиминутного шоу был разработан при участии ученых из Нового Физтеха Университета ИТМО. Авторы стремились объединить научную точность с выразительным художественным языком, способным донести сложные идеи о происхождении Вселенной до широкой аудитории.

Монтаж конструкции весом 34 тонны и высотой с трехэтажное здание занял около 300 часов. Силовой каркас произведен на Нижегородском заводе металлоконструкций, а в технической реализации участвовала команда dreamlaser.

Директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов подчеркнул, что цифровые технологии, активно развивающиеся в регионе, позволяют воплощать проекты, меняющие представление о реальности.

"Инсталляция "Точка сингулярности" наглядно иллюстрирует, как современная наука и креативные индустрии способны преобразовывать представления о пространстве и времени, расширяя горизонты сознания", — сказал он.