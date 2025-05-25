Новый штамм коронавируса угрожает Нижегородской области
Проблема не в еде: врач рассказал, как худеть с умом
Пляжи Нижнего Новгорода: где можно купаться в 2025 году
Семьи участников СВО получат ипотеку под 2%
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
30 мая 2025 10:50  [80] Редкий электровоз ЧС3-45 пополнил экспозицию "Паровозы России" в Нижнем Новгороде
30 мая 2025 09:11  [344] Нижегородцев приглашают пережить момент рождения Вселенной
29 мая 2025 14:02  [278] Традиции и обряды Нижегородской области включат в культурный реестр
29 мая 2025 13:00  [273] Нижегородцы жалуются на заваленную мусором территорию у реки Борзовка
28 мая 2025 14:45  [363] Нижегородка поделилась воспоминаниями о городе начала XX века
28 мая 2025 09:35  [870] Многофункциональный туристический комплекс появится в Нижнем Новгороде
27 мая 2025 12:56  [409] Депутат Госдумы Бутина представила нижегородцам сериал "Тюремный дневник"
27 мая 2025 09:49  [309] В библиотеке им. Ленина была представлена книга о Главном маршале авиации Александре Голованове
27 мая 2025 07:00  [538] Охотничий домик Баташевых в Выксе купили за 5,5 млн рублей
25 мая 2025 12:00  [716] Опубликован полный список официальных пляжей Нижнего Новгорода в 2025 году
Культура и отдых

Нижегородцев приглашают пережить момент рождения Вселенной

30 мая 2025 09:11  [344] Культура и отдых
Нижегородцев приглашают пережить момент рождения Вселенной

Фото: МТС

В нижегородском арт-пространстве ЦЕХ* открылась выставка "Цифровые надежды" (6+), частью которой стала масштабная инсталляция "Точка сингулярности". Проект создан МТС Live совместно со студией визуальных решений SILA SVETA в рамках Международной биеннале экологического искусства (0+). Посетить выставку можно до 10 августа.

Инсталляция представляет собой художественную интерпретацию научной теории Большого взрыва. Она визуализирует ключевые этапы зарождения Вселенной — от инфляции и появления первых звезд до образования черных дыр и горизонта событий. Финальная сцена символизирует переход от хаоса к жизни и поиску человеком своего места во Вселенной.

Проект реализован внутри уникальной LED-сферы диаметром 10 метров, впервые представленной в таком формате. Вся внутренняя поверхность конструкции покрыта гибкими светодиодными модулями, создающими эффект полного погружения. Зритель оказывается в центре происходящего — как в геометрическом, так и в смысловом плане.

Сценарий шестиминутного шоу был разработан при участии ученых из Нового Физтеха Университета ИТМО. Авторы стремились объединить научную точность с выразительным художественным языком, способным донести сложные идеи о происхождении Вселенной до широкой аудитории.

Монтаж конструкции весом 34 тонны и высотой с трехэтажное здание занял около 300 часов. Силовой каркас произведен на Нижегородском заводе металлоконструкций, а в технической реализации участвовала команда dreamlaser.

Директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов подчеркнул, что цифровые технологии, активно развивающиеся в регионе, позволяют воплощать проекты, меняющие представление о реальности.

"Инсталляция "Точка сингулярности" наглядно иллюстрирует, как современная наука и креативные индустрии способны преобразовывать представления о пространстве и времени, расширяя горизонты сознания", — сказал он.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выставка Космос МТС
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных