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Общество

Нижегородский филиал "Т Плюс" вошёл в число лучших предприятий Дзержинска

30 мая 2025 09:18  [37] Общество
Нижегородский филиал Т Плюс вошёл в число лучших предприятий Дзержинска

Фото: пресс-служба "Т Плюс"

Нижегородский филиал «Т Плюс» стал победителем конкурса «Лучшее предприятие города» в Дзержинске по итогам 2024 года в номинации «Инфраструктурный комплекс». На состоявшейся 29 мая церемонии награду директору филиала Ирине Гнеушевой вручил заместитель главы администрации Дзержинска Денис Дергунов.

В 2024 году «Т Плюс» реконструировала в Дзержинске павильон №7 запорной арматуры магистральных тепловых сетей на улице Терешковой. Дзержинские тепловые сети «Т Плюс» переложили в прошлом году более 8 км трубопроводов тепловых сетей. Сложные регламентные работы энергетики провели на газотурбинной установке Дзержинской ТЭЦ.

«Задача энергетиков – сделать так, чтобы в домах жителей города было тепло и комфортно, – отметила Ирина Гнеушева. – Благодаря проделанной в ремонтную кампанию прошлого года работе Дзержинская ТЭЦ и тепловые сети успешно прошли отопительный сезон 2024/2025 гг., при этом количество повреждений на теплосетях по сравнению с предыдущим осенне-зимним периодом снизилось на 14,7 процента – со 191 до 163 случаев. Благодарим администрацию города за высокую оценку работы коллектива филиала. Повышение качества услуг теплоснабжения останется нашим приоритетом и в дальнейшем».

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Теги:
Т Плюс
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