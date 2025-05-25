Уехавшего на электричке пса вернули хозяевам в Нижнем Новгороде

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На станции Тепло-Троицкая Горьковской железной дороги разъездной билетный кассир Любовь Гаганова обнаружила в вагоне без сопровождения собаку породы самоед. Животное ехало в пригородном поезде № 6713, следовавшем по маршруту Нижний Новгород — Серёжа 28 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.
Как выяснилось позже, хозяйка собаки направлялась тем же поездом до станции Тепло-Троицкая. Женщина ехала не одна, с собой у неё был багаж и пёс по кличке Рони. На станции её встречал муж. Пока супруги занимались выгрузкой вещей, собака, оставшаяся без поводка, снова запрыгнула в вагон. Двери электрички закрылись, и Рони продолжил путь уже в одиночку.
Самоед доехал до конечной станции Серёжа. Там его обнаружила Любовь Гаганова, которая незамедлительно сообщила о найденной собаке и приняла меры, предусмотренные внутренними инструкциями.
Сотрудники АО "ВВППК" и Горьковской железной дороги оперативно установили владельцев животного. Рони был посажен на обратный электропоезд и отправлен к хозяевам, ожидавшим его на станции Тепло-Троицкая.
История завершилась благополучно: пёс не пострадал и был передан владельцам.
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