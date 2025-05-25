Нижегородец Лагутин стал зампредом правительства Архангельской области Политика

Фото: соцсети Ильи Лагутина

В правительстве Архангельской области произошли кадровые перестановки: новым заместителем председателя по социально-экономическому развитию стал Илья Лагутин, ранее занимавший руководящие должности в Нижегородской области.

Как сообщили в пресс-службе архангельского правительства, в сферу ответственности Лагутина войдут сразу три ключевых ведомства: министерство финансов, министерство имущественных отношений, а также министерство связи и информационных технологий Архангельской области.

Илье Лагутину 41 год. Он родом из города Бор Нижегородской области. В 2006 году окончил Нижегородский государственный университет имени Лобачевского по специальности "бухгалтерский учет, анализ, аудит", получив квалификацию экономиста.

Свою профессиональную карьеру Лагутин начал в финансовом отделе администрации Борского района. В 2011 году перешел в департамент финансов администрации города Бор, а в 2018 году трудоустроился в администрацию Нижнего Новгорода.

С 2020 года он руководил департаментом предпринимательства и туризма мэрии Нижнего Новгорода. С октября 2020 по август 2022 был главой администрации Нижегородского района. Затем до декабря 2023 года Лагутин возглавлял Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды региона (АСИРИС).

В 2024 году Илья Лагутин стал победителем всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России". После этого прошел профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

С декабря 2024 года по май 2025 года он исполнял обязанности советника губернатора Архангельской области.