Вице-премьер Чернышенко проверил, как проходит ЕГЭ в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, министр просвещения Сергей Кравцов и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетили один из пунктов проведения ЕГЭ в Нижнем Новгороде. Проверка прошла в школе №111, расположенной в Автозаводском районе. Об этом сообщили в пресс-службе зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

В этот день более 200 одиннадцатиклассников сдавали русский язык — самый массовый экзамен в расписании ЕГЭ. Для организации работы были задействованы 16 сотрудников, включая 13 общественных наблюдателей.

Сергей Кравцов напомнил, что основной этап экзаменационной кампании стартовал 23 мая сразу во всех 89 регионах страны, а также в 55 государствах за рубежом. По его словам, только на экзамен по русскому языку зарегистрировано свыше 640 тысяч участников.

Во время визита гости осмотрели охранный пост, ознакомились с мерами безопасности и понаблюдали за онлайн-трансляцией из других экзаменационных пунктов в разных регионах.

Им также продемонстрировали работу штаба — специально оборудованного помещения, где обеспечена защищённая связь, доступ к интернету, установлены компьютеры с необходимым программным обеспечением, а также сканеры и принтеры. Всё это используется для печати экзаменационных материалов прямо в аудиториях.

Министр просвещения отметил, что система проведения ЕГЭ в России за последние годы была существенно усовершенствована.

"Процедура отлажена до мельчайших деталей и проводится на очень высоком уровне. Все задания доставляются в зашифрованном виде и распечатываются непосредственно перед началом экзамена — это полностью исключает возможность утечек. Такой технологии нет ни в одной другой стране. Она обеспечивает полную прозрачность, равные условия для всех и объективность результатов", — подчеркнул Сергей Кравцов.

Глеб Никитин сообщил, что в этом году в Нижегородской области организованы 91 пункт проведения экзамена — все они размещены на базе школ. Безопасность обеспечивается с помощью видеонаблюдения, металлоискателей и устройств, блокирующих мобильную связь.

Губернатор добавил, что такая техническая оснащённость — необходимое условие для проведения честной и качественной итоговой аттестации.

Образовательные процессы, в том числе проведение ЕГЭ, реализуются в рамках нацпроекта "Молодёжь и дети". Он объединяет инициативы, ранее входившие в программы "Образование" и "Наука и университеты". В структуру проекта включены девять направлений: "Россия – страна возможностей", "Мы вместе", "Россия в мире", "Все лучшее детям", "Ведущие школы", "Педагоги и наставники", "Создание сети современных кампусов", "Университеты для поколения лидеров" и "Профессионалитет".