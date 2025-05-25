Замглавы Автозавода приехал к горящей многоэтажке на улице Пермякова

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Заместитель главы администрации Автозаводского района Антон Чернов находится на месте пожара у дома №4а по улице Пермякова. Об этом сообщает телеграм-канал нижегородской мэрии.
В ликвидации последствий этого ЧП задействованы пожарные, спасатели управления ГО и ЧС, сотрудники аварийно-спасательно отряда Нижнего Новгорода.
По предварительным данным регионального МЧС, в результате пожара пострадали трое взрослых и ребенок.
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