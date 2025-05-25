Рождественскую в Нижнем Новгороде будут частично перекрывать в летние выходные Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В центре Нижнего Новгорода по выходным дням лета будут временно перекрывать движение транспорта на улице Рождественской. Это связано с проведением гастрофестиваля (0+) на участке от площади Маркина до улицы Широкой.

Как сообщили в городском департаменте транспорта, ограничения будут действовать в ночные и утренние часы с пятницы на субботу. Движение будет закрыто с 00:01 31 мая до 5:00 1 июня, с 00:01 7 июня до 5:00 8 июня и так далее до 31 августа.

В это время автомобилистам придётся использовать альтернативные маршруты, проходящие по соседним улицам. Власти настоятельно рекомендуют заранее изучить схему движения и внимательно следить за временными дорожными знаками.

Специалисты также призывают водителей соблюдать осторожность вблизи зоны перекрытия и строго выполнять требования сотрудников дорожных служб.

Напомним, что предстоящим летом улицу Невзоровых в Нижнем Новгороде будут перекрывать трижды. Также сообщалось о предстоящем частичном перекрытии проспекта Кирова в Нижнем Новгороде в июне и июле.