Фестиваль "Гастрономическая Рождественская" стартует в Нижнем Новгороде 31 мая Афиша

Фото: Анастасия Назарова

Летний фестиваль "Гастрономическая Рождественская" (0+) стартует в Нижнем Новгороде 31 мая, сообщили в АНО "Центр 800".

С этого дня каждую субботу на протяжении всего лета горожан будут ждать яркие вкусы, музыка и насыщенная программа.

Формат остается прежним: каждую неделю команда проекта будет задавать новую тематику, которая определит атмосферу дня. Гостей встретят уже знакомые фудтраки, новинки дегустационного меню, а также большая семейная площадка.

Для детей и родителей подготовят мастер-классы, квесты и интерактивные зоны с неожиданными активностями.

Мероприятия будут проходить по субботам с 12:00 до 22:00. Вход для всех свободный.

Ранее стало известно, кто будет выступать на фестивале "Столица закатов" (0+) летом 2025 года. Запланированы концерты Евы Польны, "Зверей", Дельфина, Uma2rman и других известных музыкантов.