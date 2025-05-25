Молодежный турслет ОМК в Выксе собрал более 150 участников из трех регионов Общество

Фото: Дмитрий Бородай

Объединенная металлургическая компания (ОМК) провела XIV молодежный туристский слет. Участниками мероприятия стали более 150 сотрудников компании из трех регионов.

Команды на протяжении трех дней соревновались в тактико-технических навыках, покоряли велосипедные и водные дистанции, демонстрировали умение ориентироваться на местности, играли в пляжный волейбол и проявляли кулинарные таланты.

Во время прохождения водного этапа участники плыли на огромном рафте по реке, огибая буйки. Главной трудностью было справиться с течением воды.

Ночной квест превратился в запоминающийся финал соревнования: команды, вооружившись картами и фонарями, искали спрятанные в ночном лесу точки по заданным координатам.

Победителями этого года стали сборная команда Сообщества активной молодежи ОМК в Выксе, состоящая из представителей разных подразделений выксунского завода ОМК, и команда "Пятый элемент" трубоэлектросварочного цеха №5.

"Каждый год на турслете особая атмосфера, его ждешь весь год, потому что эти впечатления хочется пережить снова. Каждый день по-своему интересен. У кого-то хорошо получается вязать узлы, кто-то отлично катается на велосипеде, другие - генерируют идеи для творческих конкурсов. Благодаря совместным усилиям и талантам каждого члена команды мы победили в этом слете", – поделилась впечатлениями капитан команды САМи, сотрудница "ОМК ИТ" Екатерина Джерен.