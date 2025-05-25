Ева Польна открыла "Столицу закатов - 2025" в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: страница Евы Польны в соцсети

Открытие ежегодного фестиваля "Столица закатов" (0+) состоялось 31 мая в Нижнем Новгороде.

Как сообщается на странице организаторов в соцсети, первый концерт прошёл в Александровском саду на сцене "Ракушки" и стал настоящим подарком для поклонников живой музыки.

Главной звездой вечера стала популярная певица Ева Польна. Артистка исполнила свои самые узнаваемые композиции, среди которых — "Беги от меня", "Я тебя тоже нет", "Зима в сердце" и "Люби меня по-французски".

Поклонники активно поддерживали певицу, подпевая и аплодируя после каждой песни. Атмосфера на площадке была тёплой и душевной, несмотря на вечернюю прохладу.

В комментариях к выступлению нижегородцы назвали Еву Польну "роскошной" и отметили "шикарное выступление" на сцене "Ракушки".

Напомним, что на "Столице закатов" (0+) в 2025 году Нижнем Новгороде выступят артисты различных музыкальных направлений.