Ева Польна открыла "Столицу закатов - 2025" в Нижнем Новгороде

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Открытие ежегодного фестиваля "Столица закатов" (0+) состоялось 31 мая в Нижнем Новгороде.
Как сообщается на странице организаторов в соцсети, первый концерт прошёл в Александровском саду на сцене "Ракушки" и стал настоящим подарком для поклонников живой музыки.
Главной звездой вечера стала популярная певица Ева Польна. Артистка исполнила свои самые узнаваемые композиции, среди которых — "Беги от меня", "Я тебя тоже нет", "Зима в сердце" и "Люби меня по-французски".
Поклонники активно поддерживали певицу, подпевая и аплодируя после каждой песни. Атмосфера на площадке была тёплой и душевной, несмотря на вечернюю прохладу.
В комментариях к выступлению нижегородцы назвали Еву Польну "роскошной" и отметили "шикарное выступление" на сцене "Ракушки".
Напомним, что на "Столице закатов" (0+) в 2025 году Нижнем Новгороде выступят артисты различных музыкальных направлений.
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