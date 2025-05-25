Уборка территории вдоль Борзовки продолжается в Нижнем Новгороде

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В Ленинском районе Нижнего Новгорода продолжается уборка территории вдоль реки Борзовки. О проводимых работах сообщили в районной администрации.
После масштабного благоустройства по нацпроекту, завершённого в 2023 году, эта зелёная зона вновь стала популярным местом отдыха для горожан.
Первый заместитель главы администрации Ленинского района Николай Захар отметил, что основной проблемой остаётся мусор, оставляемый посетителями.
"Мусор, к сожалению, появляется с завидной регулярностью, и он рукотворный. Сейчас мы прорабатываем вопрос о дополнительной установке урн у мостовых переходов через Борзовку. Мы прикладываем все усилия, чтобы своевременно убирать мусор, также проводим экологические субботники, на которые приглашаем жителей", — отметил Захар.
По данным районных властей, местные жители помогают подрядчику расчищать территорию около Борзовки.
Ранее нижегородцы пожаловались на мусор, которым оказались завалены берега реки Борзовка в Ленинском районе.
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