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Общество

Уборка территории вдоль Борзовки продолжается в Нижнем Новгороде

02 июня 2025 08:00  [58] Общество
Уборка территории продолжается у реки Борзовка в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Ленинском районе Нижнего Новгорода продолжается уборка территории вдоль реки Борзовки. О проводимых работах сообщили в районной администрации.

После масштабного благоустройства по нацпроекту, завершённого в 2023 году, эта зелёная зона вновь стала популярным местом отдыха для горожан.

Первый заместитель главы администрации Ленинского района Николай Захар отметил, что основной проблемой остаётся мусор, оставляемый посетителями.

"Мусор, к сожалению, появляется с завидной регулярностью, и он рукотворный. Сейчас мы прорабатываем вопрос о дополнительной установке урн у мостовых переходов через Борзовку. Мы прикладываем все усилия, чтобы своевременно убирать мусор, также проводим экологические субботники, на которые приглашаем жителей", — отметил Захар.

По данным районных властей, местные жители помогают подрядчику расчищать территорию около Борзовки.

Ранее нижегородцы пожаловались на мусор, которым оказались завалены берега реки Борзовка в Ленинском районе. 

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Теги:
Ленинский район реки Экология
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