Неэффективное расходование средств при очистке Борзовки выявили в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Контрольно-счетная палата Нижегородской области выявила неэффективное расходование средств на мероприятиях по очистке реки Борзовки в Нижнем Новгороде. Такие данные озвучила на заседании комитета Заксобрания по бюджету председатель КСП региона Елена Букарева, сообщает НИА "Нижний Новгород".

По словам Букаревой, контрольные мероприятия в 2024 году показали, что Борзовка после проведения очистки снова находится в неудовлетворительном состоянии. Одной из причин стали действия "черных ассенизаторов".

Председатель бюджетного комитета ЗСНО Александр Шаронов обратил внимание депутатов на то, что этим вопросом уже занимаются другие ведомства.

"Провели очистку, но проблема не решена. Что делать, уже решает другое ведомство (природоохранная прокуратура, минэкологии. - Прим. ред.)", - сказал Шаронов.

Ранее сообщалось, что в Дзержинске до конца 2025 года завершат расчистку озера Утиное.