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Общество

Дополнительные электрички до Моховых гор продолжат курсировать до 1 ноября

02 июня 2025 10:28  [91] Общество
Дополнительные электрички до Моховых гор продолжат курсировать до 1 ноября

Фото: пресс-служба ГЖД

Горьковская железная дорога продлила курсирование дополнительных пригородных электропоездов сообщением Нижний Новгород – Моховые горы до 1 ноября 2025 года.

Количество составов на данном направлении было увеличено в связи с началом ремонтных работ на старом Борском мосту.

Кроме того, поездка на электричке сообщением Нижний Новгород – Моховые горы позволяет быстро и с комфортом добраться до места назначения, минуя пробки на автомобильных дорогах в период летнего дачного сезона.

В настоящее время между столицей Приволжья и ст. Моховые Горы ежедневно курсируют 24 пригородных электропоезда в четырехвагонном исполнении. С учётом пассажиропотока их составность может быть увеличена до 6 вагонов.

Добавим, за 5 месяцев 2025 года пассажирами электричек на данном направлении стали 106,5 тыс. человек, что на 77% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. За апрель на данном направлении перевезены 31 тыс. человек (+46%).

 

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Теги:
ГЖД
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