Дополнительные электрички до Моховых гор продолжат курсировать до 1 ноября

Фото:
Горьковская железная дорога продлила курсирование дополнительных пригородных электропоездов сообщением Нижний Новгород – Моховые горы до 1 ноября 2025 года.
Количество составов на данном направлении было увеличено в связи с началом ремонтных работ на старом Борском мосту.
Кроме того, поездка на электричке сообщением Нижний Новгород – Моховые горы позволяет быстро и с комфортом добраться до места назначения, минуя пробки на автомобильных дорогах в период летнего дачного сезона.
В настоящее время между столицей Приволжья и ст. Моховые Горы ежедневно курсируют 24 пригородных электропоезда в четырехвагонном исполнении. С учётом пассажиропотока их составность может быть увеличена до 6 вагонов.
Добавим, за 5 месяцев 2025 года пассажирами электричек на данном направлении стали 106,5 тыс. человек, что на 77% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. За апрель на данном направлении перевезены 31 тыс. человек (+46%).
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+