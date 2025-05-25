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Общество

Нижний Новгород получил инновационный троллейбус с автономным ходом

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Нижний Новгород получил инновационный троллейбус с автономным ходом

Фото: пресс-служба ПК "Транспортные системы"

В Нижнем Новгороде начались испытания нового троллейбуса модели "Адмирал", способного передвигаться без контактной сети.

Как сообщили в нижегородском ЦРТС, машина поступила в троллейбусный парк №2 2 июня. Пока не уточняется, на каком маршруте новинка будет проходить тестовую эксплуатацию.

Основной особенностью "Адмирала" является возможность автономного хода на расстояние до 30 километров. Это позволит использовать транспорт в районах, где отсутствует контактная сеть, а также в случае аварийного отключения питания.

Салон троллейбуса рассчитан на 17 пассажиров, включая места для маломобильных граждан. Максимальная скорость машины достигает 80 км/ч. Внутреннее пространство оборудовано современной декоративной подсветкой, системой обогрева пола и обновленным интерьером.

Для водителя предусмотрен планшетный компьютер, а также система помощи при управлении. Корпус выполнен из композитных материалов, а телескопическая штанга имеет диэлектрическое покрытие, повышающее безопасность эксплуатации.

Генеральный директор компании-производителя "ПК Транспортные системы" Александр Дубровкин подчеркнул, что при создании новой модели особое внимание уделялось не только техническим характеристикам, но и комфорту пассажиров.

"В новом 'Адмирале' мы улучшили не только тяговую систему, автономный ход и безопасность, но и такие элементы, как система обогрева пола, современное освещение и интерьер", — отметил он.

Ранее сообщалось, что возможность запуска троллейбуса в микрорайон "Седьмое небо" рассматривают власти Нижнего Новгорода. 

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Теги:
Общественный транспорт Троллейбус
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