На Автозаводской водопроводной станции модернизировали оборудование для повышения качества питьевой воды Общество

Предприятие «Заводские сети» (входит в «Эн+ Тепло Волга») продолжает работу по повышению качества воды для нижегородцев.



Так, на ремонт скорых фильтров Автозаводской водопроводной станции по собственной ремонтной и инвестиционной программам выделено более 40 млн рублей. В частности, на трех фильтрах заменена дренажная система, запорная арматура, вводные участки трубопроводов и гидроизоляция.



Всего через очистные сооружения Автозаводской водопроводной станции ООО «Заводские сети» проходит 110 тысяч кубометров воды в сутки. Такое количество воды в течение дня потребляют 350 тысяч жителей Автозаводского и части Ленинского районов города Нижнего Новгорода.



Многоступенчатая система очистки предусматривает контроль качества на каждом этапе технологической цепочки от источника до конечного продукта, который идет к потребителю. Соответствие питьевой воды требованиям санитарных норм контролируется в аккредитованной химико-бактериологической лаборатории, оснащенной современным оборудованием. В круглосуточном режиме специалисты лаборатории проверяют качество воды по 80 микробиологическим, органолептическим и другим показателям.



«Процесс автоматизирован по ключевым показателям. Современные приборы - фотометры, атомно-абсорбционные спектрометры, анализатор углерода, поточные анализаторы и другие – помогают лаборантам оперативно и эффективно реагировать на изменение состава воды. В результате нижегородцы получают очищенную питьевую воду высокого качества без вредных примесей и веществ», - сообщил генеральный директор ООО «Заводские сети» Дмитрий Лебедев.



Кроме того, на весенне-летний период запущена в работу озонаторная станция, позволяющая проводить дополнительное обеззараживание воды.